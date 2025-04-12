ABE CTO Fiyatı (ABE)
Bugün için canlı ABE CTO (ABE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 880.70K USD. ABE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ABE CTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ABE CTO fiyat değişimi +0.39%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, ABE CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ABE CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ABE CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ABE CTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.39%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ABE CTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.94%
+0.39%
-12.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
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