Academic Labs Fiyatı (AAX)
Bugün için canlı Academic Labs (AAX) fiyatı, 0.01378446 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 187.17K USD. AAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Academic Labs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 261.31K USD
- Gün içindeki Academic Labs fiyat değişimi -3.54%
- Dolaşımdaki arz: 13.57M USD.
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Gün içerisinde, Academic Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.00050659861209824.
Son 30 gün içerisinde, Academic Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.0033906228.
Son 60 gün içerisinde, Academic Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.0099667876.
Son 90 gün içerisinde, Academic Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00050659861209824
|-3.54%
|30 Gün
|$ -0.0033906228
|-24.59%
|60 Gün
|$ -0.0099667876
|-72.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Academic Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-3.54%
-2.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
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