Accord AI Fiyatı (ACCORD)
Bugün için canlı Accord AI (ACCORD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 36.81K USD. ACCORD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Accord AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 868.75 USD
- Gün içindeki Accord AI fiyat değişimi +11.49%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Accord AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Accord AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Accord AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Accord AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+11.49%
|30 Gün
|$ 0
|-34.98%
|60 Gün
|$ 0
|-19.83%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Accord AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.56%
+11.49%
-9.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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