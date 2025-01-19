Accumulated Finance Staked MANTA Fiyatı (STMANTA)
Bugün için canlı Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA) fiyatı, 0.700154 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STMANTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Accumulated Finance Staked MANTA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.34K USD
- Gün içindeki Accumulated Finance Staked MANTA fiyat değişimi -5.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Accumulated Finance Staked MANTA / USD fiyat değişimi, $ -0.0405527881907227.
Son 30 gün içerisinde, Accumulated Finance Staked MANTA / USD fiyat değişimi, $ -0.0467873709.
Son 60 gün içerisinde, Accumulated Finance Staked MANTA / USD fiyat değişimi, $ -0.0583530748.
Son 90 gün içerisinde, Accumulated Finance Staked MANTA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0405527881907227
|-5.47%
|30 Gün
|$ -0.0467873709
|-6.68%
|60 Gün
|$ -0.0583530748
|-8.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Accumulated Finance Staked MANTA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.68%
-5.47%
-10.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Accumulated Finance is a Omnichain Modular Liquid Staking Protocol, designed to maximize the yield, liquidity, and utility of staked tokens across various blockchain networks. It empowers users with innovative financial tools and DeFi integrations to manage and leverage their staked assets efficiently. With Accumulated Finance, you can mint Liquid Staking Tokens (LSTs) that represent your staked assets. These LSTs are designed to be freely traded on the market and can be easily redeemed back to the original token, providing unparalleled liquidity to staked assets.
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