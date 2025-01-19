AddOn Ai Fiyatı (ADDON)
Bugün için canlı AddOn Ai (ADDON) fiyatı, 0.068154 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ADDON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AddOn Ai Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.06K USD
- Gün içindeki AddOn Ai fiyat değişimi +9.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, AddOn Ai / USD fiyat değişimi, $ +0.0058948.
Son 30 gün içerisinde, AddOn Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AddOn Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AddOn Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0058948
|+9.47%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AddOn Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.70%
+9.47%
-68.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Historically, ad monetization has been a cornerstone of Web2's exponential growth, enabling the digital economy to reach trillions of dollars by providing scalable and sustainable revenue models. Despite the surge in AI-driven projects, this essential strategy remains underutilized, leaving substantial potential untapped. AddOn AI is here to change the game by bridging this gap and introducing innovative monetization solutions tailored specifically for the AI ecosystem. Our platform leverages the proven success of advertising monetization in Web2 and adapts it to meet the unique needs of modern AI agents and social projects. By offering a decentralized, user-friendly environment, AddOn Ai empowers developers and project owners to seamlessly integrate advertising revenue streams, transforming their AI innovations into profitable ventures.
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