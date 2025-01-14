AdEx Fiyatı (ADX)
Bugün için canlı AdEx (ADX) fiyatı, 0.191301 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.37M USD. ADX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AdEx Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.98M USD
- Gün içindeki AdEx fiyat değişimi -3.88%
- Dolaşımdaki arz: 144.05M USD.
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Gün içerisinde, AdEx / USD fiyat değişimi, $ -0.0077412983845469.
Son 30 gün içerisinde, AdEx / USD fiyat değişimi, $ -0.0630495574.
Son 60 gün içerisinde, AdEx / USD fiyat değişimi, $ +0.0217378195.
Son 90 gün içerisinde, AdEx / USD fiyat değişimi, $ +0.02647084969774966.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0077412983845469
|-3.88%
|30 Gün
|$ -0.0630495574
|-32.95%
|60 Gün
|$ +0.0217378195
|+11.36%
|90 Gün
|$ +0.02647084969774966
|+16.06%
En güncel AdEx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.85%
-3.88%
-16.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AdEx (ADX), previously known as Ambire AdEx, developing a new-generation solution for digital advertising and a DeFi-focused crypto wallet. After a successful crowdfunding campaign in 2017, Ambire was the first startup to release an open-source protocol for decentralized advertising in 2018 and the first ad network processing payments on the Ethereum blockchain. By using payment channels, Ambire AdEx ensures full transparency for all involved parties. Moreover, Ambire is using its own Layer-2 scaling solution called OUTPACE to facilitate micropayments per impression between its advertisers and publishers, processing more than 2,5 million transactions daily. After successful beta tests, the team released the Ambire AdEx platform in 2020 and scaled it to 16,000 registered advertisers and publishers generating more than 80 million monthly impressions. In August 2020 Ambire started incentivized staking and liquidity providing programs for the $ADX token, interacting with the DeFi ecosystem and engaging its community into actively supporting the stability of the advertising exchange. In 2021, Ambire announced [Ambire Wallet](https://www.adex.network/wallet/) - a full-featured cryptocurrency wallet, designed to simplify and democratize using crypto and DeFi tools in everyday life. Created with both crypto novices and veterans in mind, it offers accessible UX, hassle-free onboarding, automatic gas management, hardware wallet support and much more. Ambire Wallet is the easiest and simplest way to enter the world of decentralized finance and cryptocurrencies. The wallet is currently in private Beta, expected to be released to the general public soon.
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