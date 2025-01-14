Adrena Fiyatı (ADX)
Bugün için canlı Adrena (ADX) fiyatı, 0.03483872 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.09M USD. ADX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Adrena Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 65.08K USD
- Gün içindeki Adrena fiyat değişimi -1.86%
- Dolaşımdaki arz: 117.31M USD.
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Gün içerisinde, Adrena / USD fiyat değişimi, $ -0.00066099727843439.
Son 30 gün içerisinde, Adrena / USD fiyat değişimi, $ -0.0142883624.
Son 60 gün içerisinde, Adrena / USD fiyat değişimi, $ -0.0195669998.
Son 90 gün içerisinde, Adrena / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00066099727843439
|-1.86%
|30 Gün
|$ -0.0142883624
|-41.01%
|60 Gün
|$ -0.0195669998
|-56.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Adrena fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.73%
-1.86%
-41.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## What Is Adrena (ADX)? Adrena is a decentralized, open source, peer-to-pool spot and perpetual exchange built on Solana with low swap fees and low price impact trades. The dapp is permissionless, meaning anyone can trade directly from their own wallet unlike most perp dexs which require you to create an account and deposit assets. Trading is supported by a multi-asset pool that earns liquidity providers fees from lending to traders, swap fees, and additonal token incentives. The application is supported by a 2-token model; $ADX (governance token) and $ALP (LP token). $ADX gives users voting rights to control the platform through the Adrena DAO. $ADX also participates in 20% revenue share of the platform. $ALP is the representation of the multi-asset pool and earns 70% of the platform revenue.
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