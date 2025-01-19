Adroverse Fiyatı (ADR)
Bugün için canlı Adroverse (ADR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ADR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Adroverse Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 36.19 USD
- Gün içindeki Adroverse fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Adroverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Adroverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Adroverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Adroverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+2.38%
|60 Gün
|$ 0
|-0.06%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Adroverse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-14.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Universe in the 3000s, Adroverse galaxy collapsed! All the planets with life in the galaxy have experienced catastrophic destruction. There are only a handful of survivors left on the space rescue stations scattered throughout the universe. Adroverse – The Metaverse of Heroes is a series of mobile games and applications that simulates the evolution of the Adroverse galaxy after the catastrophe. Joining Adroverse metaverse, players take the role of 31st century doomsday survivors, having to fight for the survival of themselves and their fellows, and at the same time, conduct financial and economical operations to build their own space cities, in order to conquer the great universe again… Throughout the metaverse’s many evolutionary eras, players will be led through a variety of compelling scenarios with stage-specific focuses.
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