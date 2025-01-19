AEONODEX Fiyatı (AEONODEX)
Bugün için canlı AEONODEX (AEONODEX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AEONODEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AEONODEX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.40 USD
- Gün içindeki AEONODEX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, AEONODEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AEONODEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AEONODEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AEONODEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+0.50%
|60 Gün
|$ 0
|+18.06%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel AEONODEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aeonodex transcends the confines of a typical blockchain project. It envisions itself as a transformative force, bridging the fragmented landscape of the Metaverse, Decentralized Finance (DeFi), Web3, Play-to-Earn (P2E), and Artificial Intelligence (AI) sectors. Its ambitious mission: to architect comprehensive solutions that encompass the entirety of this intricate ecosystem, driving groundbreaking innovation, robust security, and inclusive participation for all stakeholders. Imagine a digital panorama where: - Scalability is boundless: Aeonodex boasts a highly resilient infrastructure, effortlessly accommodating the exponential transaction volumes and intensifying complexities inherent in these fast-evolving spheres. Network congestion and sluggish transactions become relics of the past. - Interoperability reigns supreme: Aeonodex fosters seamless communication between protocols, platforms, and applications. - - Data and value flow freely, collapsing silos and forging a truly interconnected ecosystem. - Security is paramount: Unwavering security measures form the bedrock of Aeonodex. User data, assets, and transactions are - meticulously guarded within a decentralized framework, ensuring peace of mind in this burgeoning digital frontier. - Community governs: Decentralized governance mechanisms empower the community to actively participate in shaping the future of Aeonodex. Your voice is instrumental in driving this pioneering endeavor. User experience takes center stage: Intuitively designed interfaces and user-friendly tools make navigating Aeonodex effortless. Whether you're a seasoned crypto expert or a curious newcomer, the platform welcomes you with open arms. Aeonodex is not just a technical solution; it's a visionary undertaking. Its mission is to conquer the existing roadblocks hindering the interconnected evolution of these transformative sectors.
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