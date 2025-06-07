Aiki Fiyatı (AIKI)
Bugün için canlı Aiki (AIKI) fiyatı, 0,00975601 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 975,52K USD. AIKI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aiki Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Aiki fiyat değişimi +%2,95
- Dolaşımdaki arz: 100,00M USD.
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Gün içerisinde, Aiki / USD fiyat değişimi, $ +0,00027974.
Son 30 gün içerisinde, Aiki / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aiki / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aiki / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00027974
|+%2,95
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aiki fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,47
+%2,95
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
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|1 AIKI / VND
₫256,72940315
|1 AIKI / AUD
A$0,0149266953
|1 AIKI / GBP
￡0,0071218873
|1 AIKI / EUR
€0,0084877287
|1 AIKI / USD
$0,00975601
|1 AIKI / MYR
RM0,0411703622
|1 AIKI / TRY
₺0,3825331521
|1 AIKI / JPY
¥1,4132556086
|1 AIKI / RUB
₽0,7663345855
|1 AIKI / INR
₹0,8368705378
|1 AIKI / IDR
Rp159,9345645744
|1 AIKI / KRW
₩13,2734418454
|1 AIKI / PHP
₱0,5454585191
|1 AIKI / EGP
￡E.0,4837029758
|1 AIKI / BRL
R$0,0542434156
|1 AIKI / CAD
C$0,0132681736
|1 AIKI / BDT
৳1,1922819821
|1 AIKI / NGN
₦15,2199609606
|1 AIKI / UAH
₴0,4039963741
|1 AIKI / VES
Bs0,95608898
|1 AIKI / PKR
Rs2,7527557816
|1 AIKI / KZT
₸4,9749797394
|1 AIKI / THB
฿0,3185337265
|1 AIKI / TWD
NT$0,2919973793
|1 AIKI / AED
د.إ0,0358045567
|1 AIKI / CHF
Fr0,0079999282
|1 AIKI / HKD
HK$0,0764871184
|1 AIKI / MAD
.د.م0,0892674915
|1 AIKI / MXN
$0,186339791