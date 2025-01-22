Aither Fiyatı (AITHER)
Bugün için canlı Aither (AITHER) fiyatı, 0.01685323 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AITHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aither Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 195.38K USD
- Gün içindeki Aither fiyat değişimi +4.64%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Aither / USD fiyat değişimi, $ +0.00074683.
Son 30 gün içerisinde, Aither / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aither / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aither / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00074683
|+4.64%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Aither fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+4.64%
-31.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aither Protocol is a blockchain-powered platform focused on creating a decentralized ecosystem for autonomous AI agents. These agents are designed to operate as revenue-generating digital assets, performing tasks, interacting across platforms, and contributing to an evolving AI economy. The protocol allows users to create, co-own, and manage AI agents. Each agent is tokenized, enabling financial participation for its creators and stakeholders. Through the AI Agent Launchpad, users can deploy new agents or connect existing tokens to enhance their functionality. Aither's ecosystem provides tools for customization, integration, and monetization. Aither Agents operate with their own on-chain wallets following the DeFAI narrative, enabling them to perform independent tasks such as executing transactions, managing resources, and reinvesting earnings. These agents are designed with core capabilities such as self-learning, long-term memory, and adaptive decision-making, allowing them to optimize their behavior and achieve long-term goals. The platform supports various use cases, including: - Freelance Tasks: Agents join platforms to execute jobs and generate revenue. - Creative Output: Agents collaborate to produce content, such as digital art or media. - Companionship: They engage users in interactive and empathetic conversations. - Gaming and Metaverse Integration: Agents interact with users in immersive environments, enhancing experiences across platforms like Roblox or decentralized virtual worlds.
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|1 AITHER / AUD
A$0.0267966357
|1 AITHER / GBP
￡0.0136511163
|1 AITHER / EUR
€0.0161791008
|1 AITHER / USD
$0.01685323
|1 AITHER / MYR
RM0.0748283412
|1 AITHER / TRY
₺0.6006491172
|1 AITHER / JPY
¥2.627418557
|1 AITHER / RUB
₽1.676896385
|1 AITHER / INR
₹1.4586470565
|1 AITHER / IDR
Rp276.2824148112
|1 AITHER / PHP
₱0.9870936811
|1 AITHER / EGP
￡E.0.8475489367
|1 AITHER / BRL
R$0.1014564446
|1 AITHER / CAD
C$0.0241001189
|1 AITHER / BDT
৳2.0407576207
|1 AITHER / NGN
₦26.1289107274
|1 AITHER / UAH
₴0.7100265799
|1 AITHER / VES
Bs0.92692765
|1 AITHER / PKR
Rs4.6735692113
|1 AITHER / KZT
₸8.782218153
|1 AITHER / THB
฿0.571324497
|1 AITHER / TWD
NT$0.5522803471
|1 AITHER / CHF
Fr0.015167907
|1 AITHER / HKD
HK$0.1311181294
|1 AITHER / MAD
.د.م0.1681952354