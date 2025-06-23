AIvalanche DeFAI Agents Fiyatı (AVAXAI)
Bugün için canlı AIvalanche DeFAI Agents (AVAXAI) fiyatı, 0,00033877 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. AVAXAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AIvalanche DeFAI Agents Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AIvalanche DeFAI Agents fiyat değişimi -%3,77
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, AIvalanche DeFAI Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AIvalanche DeFAI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0000984400.
Son 60 gün içerisinde, AIvalanche DeFAI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0001621543.
Son 90 gün içerisinde, AIvalanche DeFAI Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0010071793402938158.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,77
|30 Gün
|$ -0,0000984400
|-%29,05
|60 Gün
|$ -0,0001621543
|-%47,86
|90 Gün
|$ -0,0010071793402938158
|-%74,83
En güncel AIvalanche DeFAI Agents fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,08
-%3,77
-%27,09
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AIvalanche DeFAI Agents ($AVAXAI) is the first ecosystem that enables users to create, deploy, manage and trade tokenized AI Agents on the Avalanche blockchain. Designed for speed, scalability and efficiency, AIvalanche DeFAI Agents redefine how individuals, KOLs and developers interact with AI and DeFAI on Avalanche C-Chain. With integrated AI capabilities and tokenized ownership, $AVAXAI empowers users to automate tasks, optimize performance, and monetize their AI Agents. Agents can be built to dominate a specific niche—from viral meme creation and GameFi optimization to advanced DeFi analytics—unlocking unparalleled opportunities for innovation, automation and income. Powered by Avalanche’s infrastructure, AIvalanche DeFAI Agents are affordable, fast, and endlessly scalable. This document outlines the vision, market opportunity, and features that position AIvalanche DeFAI Agents as a transformative platform at the intersection of AI, DeFAI and blockchain.
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