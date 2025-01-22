Aladdin rUSD Fiyatı (ARUSD)

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Aladdin rUSD (ARUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1.1
$1.1$1.1
0.00%(1D)

Bugünkü Aladdin rUSD (ARUSD) Fiyatı

Bugün için canlı Aladdin rUSD (ARUSD) fiyatı, 1.1 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ARUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aladdin rUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aladdin rUSD fiyat değişimi +0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aladdin rUSD (ARUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aladdin rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aladdin rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0137420800.
Son 60 gün içerisinde, Aladdin rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0318402700.
Son 90 gün içerisinde, Aladdin rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0643453867240541.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.00%
30 Gün$ +0.0137420800+1.25%
60 Gün$ +0.0318402700+2.89%
90 Gün$ +0.0643453867240541+6.21%

Aladdin rUSD (ARUSD) Fiyat Analizi

En güncel Aladdin rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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Aladdin rUSD (ARUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aladdin rUSD (ARUSD) Nedir?

rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.

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Aladdin rUSD (ARUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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ARUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ARUSD / AUD
A$1.749
1 ARUSD / GBP
0.891
1 ARUSD / EUR
1.056
1 ARUSD / USD
$1.1
1 ARUSD / MYR
RM4.884
1 ARUSD / TRY
39.204
1 ARUSD / JPY
¥171.49
1 ARUSD / RUB
109.45
1 ARUSD / INR
95.205
1 ARUSD / IDR
Rp18,032.784
1 ARUSD / PHP
64.427
1 ARUSD / EGP
￡E.55.319
1 ARUSD / BRL
R$6.622
1 ARUSD / CAD
C$1.573
1 ARUSD / BDT
133.199
1 ARUSD / NGN
1,705.418
1 ARUSD / UAH
46.343
1 ARUSD / VES
Bs60.5
1 ARUSD / PKR
Rs305.041
1 ARUSD / KZT
573.21
1 ARUSD / THB
฿37.29
1 ARUSD / TWD
NT$36.047
1 ARUSD / CHF
Fr0.99
1 ARUSD / HKD
HK$8.558
1 ARUSD / MAD
.د.م10.978