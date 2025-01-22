Alaya Fiyatı (ATP)
Bugün için canlı Alaya (ATP) fiyatı, 0.01837197 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ATP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alaya Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 149.44 USD
- Gün içindeki Alaya fiyat değişimi +3.99%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Alaya / USD fiyat değişimi, $ +0.00070459.
Son 30 gün içerisinde, Alaya / USD fiyat değişimi, $ +0.0086583585.
Son 60 gün içerisinde, Alaya / USD fiyat değişimi, $ +0.0110149403.
Son 90 gün içerisinde, Alaya / USD fiyat değişimi, $ +0.00597009548086271.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00070459
|+3.99%
|30 Gün
|$ +0.0086583585
|+47.13%
|60 Gün
|$ +0.0110149403
|+59.96%
|90 Gün
|$ +0.00597009548086271
|+48.14%
En güncel Alaya fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+3.99%
-13.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.
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|1 ATP / AUD
A$0.0292114323
|1 ATP / GBP
￡0.0148812957
|1 ATP / EUR
€0.0176370912
|1 ATP / USD
$0.01837197
|1 ATP / MYR
RM0.0815715468
|1 ATP / TRY
₺0.6547770108
|1 ATP / JPY
¥2.864190123
|1 ATP / RUB
₽1.828011015
|1 ATP / INR
₹1.5900940035
|1 ATP / IDR
Rp301.1797878768
|1 ATP / PHP
₱1.0760462829
|1 ATP / EGP
￡E.0.9239263713
|1 ATP / BRL
R$0.1105992594
|1 ATP / CAD
C$0.0262719171
|1 ATP / BDT
৳2.2246618473
|1 ATP / NGN
₦28.4835348486
|1 ATP / UAH
₴0.7740110961
|1 ATP / VES
Bs1.01045835
|1 ATP / PKR
Rs5.0947310007
|1 ATP / KZT
₸9.573633567
|1 ATP / THB
฿0.622809783
|1 ATP / TWD
NT$0.6020494569
|1 ATP / CHF
Fr0.016534773
|1 ATP / HKD
HK$0.1429339266
|1 ATP / MAD
.د.م0.1833522606