Alien Chicken Farm Fiyatı (ACF)
Bugün için canlı Alien Chicken Farm (ACF) fiyatı, 0.727802 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ACF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alien Chicken Farm Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.92 USD
- Gün içindeki Alien Chicken Farm fiyat değişimi -0.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Alien Chicken Farm / USD fiyat değişimi, $ -0.0068095169801926.
Son 30 gün içerisinde, Alien Chicken Farm / USD fiyat değişimi, $ -0.4484252314.
Son 60 gün içerisinde, Alien Chicken Farm / USD fiyat değişimi, $ -0.4348051447.
Son 90 gün içerisinde, Alien Chicken Farm / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0068095169801926
|-0.92%
|30 Gün
|$ -0.4484252314
|-61.61%
|60 Gün
|$ -0.4348051447
|-59.74%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Alien Chicken Farm fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.92%
-18.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alien Chicken farm(ACF) is the simplest Play-And-Earn game on the Solana Blockchain and one of the first games on Solana to Go-Live. Alien Chicken Farm is inspired by classic breeding and town-space real-time strategy games ACF players [aka farmers] can earn by: 1. Breeding Chickens and selling them on the marketplace. 2. Collecting and breeding rare Chickens 3. Breeding and Culling Chickens for $FEED tokens that are needed to breed Chickens. Starting in May 2022, the players can buy the Alien Chicken Farm governance token, $ACF, which represents a real slice of the game universe as it has governance rights & dividends built into it. [To be activated in late-2022] ACF is built as a fun and educational way to introduce the world to blockchain and the P2E ecosystem in the simplest gameplay possible.
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