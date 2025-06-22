Alium Finance Fiyatı (ALM)
Bugün için canlı Alium Finance (ALM) fiyatı, 0,00159515 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. ALM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alium Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Alium Finance fiyat değişimi -%2,57
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Alium Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Alium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0002880552.
Son 60 gün içerisinde, Alium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0001821624.
Son 90 gün içerisinde, Alium Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0003696820861881726.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,57
|30 Gün
|$ -0,0002880552
|-%18,05
|60 Gün
|$ -0,0001821624
|-%11,41
|90 Gün
|$ -0,0003696820861881726
|-%18,81
En güncel Alium Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,12
-%2,57
-%13,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Alium Finance is a MultiChain DeFi ecosystem with an ambitious roadmap of CrossChain DeFi and NFT products. Alium Swap is a MultiChain Decentralized Exchange with a Cross-Chain option already operating on Binance Smart Chain, Ethereum Chain, Polygon Matic Chain, Huobi ECO Chain, Fantom Opera and Metis Andromeda. ALM token is a core Token of the Alium Finance Ecosystem. Both Governance token for the DAO and the Utility Token for the Alium Finance Products. The hybrid Liquidity model is a major milestone in fixing the Liquidity issues on the Cross-Chain DEX Market. By minimizing the need for liquidity in Cross-Chain Swaps to a few key pairs, Alium Finance allows for a seamless, secure, and optimal Traders’ experience. The first EVM-bridges (BSC-Fantom-Polygon-Metis) on Alium Swap are up and running. In regard of Staking, Alium Finance developed a unique alternative staking product called Strong Holders' Pools. It's a gamified mechanic created to incentivise Holders at the expense of Flippers.
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