AlphaScan AI Fiyatı (ASCN)
Bugün için canlı AlphaScan AI (ASCN) fiyatı, 0.00329269 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 161.44K USD. ASCN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AlphaScan AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.93 USD
- Gün içindeki AlphaScan AI fiyat değişimi +0.13%
- Dolaşımdaki arz: 49.03M USD.
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Gün içerisinde, AlphaScan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AlphaScan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0011707195.
Son 60 gün içerisinde, AlphaScan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0022974076.
Son 90 gün içerisinde, AlphaScan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.13%
|30 Gün
|$ -0.0011707195
|-35.55%
|60 Gün
|$ -0.0022974076
|-69.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AlphaScan AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.13%
+0.13%
-17.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
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