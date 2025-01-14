Alter Fiyatı (ALTER)
Bugün için canlı Alter (ALTER) fiyatı, 0.00680637 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 268.55K USD. ALTER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Alter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.11B USD
- Gün içindeki Alter fiyat değişimi +0.09%
- Dolaşımdaki arz: 39.46M USD.
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Gün içerisinde, Alter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Alter / USD fiyat değişimi, $ +0.0000521163.
Son 60 gün içerisinde, Alter / USD fiyat değişimi, $ +0.0112532383.
Son 90 gün içerisinde, Alter / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.09%
|30 Gün
|$ +0.0000521163
|+0.77%
|60 Gün
|$ +0.0112532383
|+165.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Alter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+0.09%
-4.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ALTER presents itself as a comprehensive privacy-focused application platform, designed to seamlessly connect various privacy networks while incorporating decentralized applications (dApps) into its ecosystem. Serving as a pivotal bridge, ALTER links users and service providers, aspiring to emulate a model akin to "WeChat". With the introduction of ALTER Pay, the platform takes a significant leap forward. This innovative feature revolutionizes the ALTER ID system, offering a secure alternative to traditional email-based sign-ups, enhancing privacy protection for users accessing online services. The utility of the ALTER token extends beyond mere access to products. It plays a crucial role in the ecosystem, facilitating subscriptions, fee payments, and unlocking enhanced encrypted file storage capabilities. At the heart of ALTER's commitment to privacy is the assurance that users retain absolute control over their encryption private keys, which remain securely housed on their devices. User-generated data are effortlessly navigable on the platform, providing an intuitive interface for engaging with smart contracts and blockchain networks. Emphasizing security, the project has undergone a thorough audit by Halborn, ensuring robustness and trustworthiness in its offerings.
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|1 ALTER / AUD
A$0.0109582557
|1 ALTER / GBP
￡0.0055131597
|1 ALTER / EUR
€0.0066021789
|1 ALTER / USD
$0.00680637
|1 ALTER / MYR
RM0.0306967287
|1 ALTER / TRY
₺0.2414900076
|1 ALTER / JPY
¥1.0701655551
|1 ALTER / RUB
₽0.6992864538
|1 ALTER / INR
₹0.5897038968
|1 ALTER / IDR
Rp111.5798182128
|1 ALTER / PHP
₱0.3993297279
|1 ALTER / EGP
￡E.0.343721685
|1 ALTER / BRL
R$0.0414507933
|1 ALTER / CAD
C$0.0097331091
|1 ALTER / BDT
৳0.8273142735
|1 ALTER / NGN
₦10.5524599206
|1 ALTER / UAH
₴0.288590088
|1 ALTER / VES
Bs0.36073761
|1 ALTER / PKR
Rs1.896935319
|1 ALTER / KZT
₸3.6145908522
|1 ALTER / THB
฿0.2358407205
|1 ALTER / TWD
NT$0.2252227833
|1 ALTER / CHF
Fr0.0061937967
|1 ALTER / HKD
HK$0.0529535586
|1 ALTER / MAD
.د.م0.0686762733