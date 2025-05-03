Ambios Network Fiyatı (AMBIOS)
Bugün için canlı Ambios Network (AMBIOS) fiyatı, 0.01749442 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AMBIOS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ambios Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Ambios Network fiyat değişimi -2.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ambios Network / USD fiyat değişimi, $ -0.00039837377410135.
Son 30 gün içerisinde, Ambios Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ambios Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ambios Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00039837377410135
|-2.22%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ambios Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.25%
-2.22%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched January 2024, Ambios is building the world’s first decentralized network of environmental sensors and ambient data on Solana, enabling communities, enterprises and AI with real-world data. With over 7,500 sensors across 22 markets continuously monitoring air quality and 45,000 mobile participants recording observed conditions, Ambios has the scale and data to deliver environmental insights and decisions globally. Discover our real-time and historic data on Synoptic, Datarade, Databricks, and Google Cloud marketplaces.
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|1 AMBIOS / VND
₫460.3656623
|1 AMBIOS / AUD
A$0.027116351
|1 AMBIOS / GBP
￡0.013120815
|1 AMBIOS / EUR
€0.0153950896
|1 AMBIOS / USD
$0.01749442
|1 AMBIOS / MYR
RM0.0747011734
|1 AMBIOS / TRY
₺0.6747597794
|1 AMBIOS / JPY
¥2.534941458
|1 AMBIOS / RUB
₽1.4474883108
|1 AMBIOS / INR
₹1.4805527646
|1 AMBIOS / IDR
Rp286.7937246048
|1 AMBIOS / KRW
₩24.5019848752
|1 AMBIOS / PHP
₱0.9737394172
|1 AMBIOS / EGP
￡E.0.8880167592
|1 AMBIOS / BRL
R$0.098843473
|1 AMBIOS / CAD
C$0.0241422996
|1 AMBIOS / BDT
৳2.132569798
|1 AMBIOS / NGN
₦28.0358577152
|1 AMBIOS / UAH
₴0.727767872
|1 AMBIOS / VES
Bs1.50452012
|1 AMBIOS / PKR
Rs4.9320268864
|1 AMBIOS / KZT
₸9.0036781972
|1 AMBIOS / THB
฿0.579065302
|1 AMBIOS / TWD
NT$0.5372536382
|1 AMBIOS / AED
د.إ0.0642045214
|1 AMBIOS / CHF
Fr0.0143454244
|1 AMBIOS / HKD
HK$0.135581755
|1 AMBIOS / MAD
.د.م0.1619983292
|1 AMBIOS / MXN
$0.3425407436