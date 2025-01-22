Ambra Fiyatı (AMBR)
Bugün için canlı Ambra (AMBR) fiyatı, 0.148891 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AMBR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ambra Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.91 USD
- Gün içindeki Ambra fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ambra / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ambra / USD fiyat değişimi, $ -0.0143831832.
Son 60 gün içerisinde, Ambra / USD fiyat değişimi, $ -0.0509360279.
Son 90 gün içerisinde, Ambra / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0143831832
|-9.66%
|60 Gün
|$ -0.0509360279
|-34.21%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ambra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-7.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ton Whales is a product company creating easy-to-use and easy-to-understand products related to сrytpo and Web3. Whales launched the first and largest mining and staking pools on the TON blockchain. The total amount of blocked funds in Ton Whales' staking is currently 35 million dollars. The team has also launched the Tonhub wallet (https://tonhub.com/), Ton Explorer (https://tonwhales.com/explorer), and one of the most successful NFT collections, the Whales Club (https://tonwhales.com/club). In addition, Ton Whales are working on launching their own non-custodial crypto bank cards. The Ambra token will be used for fundraising. In addition, the token will be used to increase the limits of bank cards. The token is now traded on several DEX. After the launch of the project, we plan to list it on several large CEXs
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