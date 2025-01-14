Amulet Staked SOL Fiyatı (AMTSOL)
Bugün için canlı Amulet Staked SOL (AMTSOL) fiyatı, 204.34 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 616.58K USD. AMTSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Amulet Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.01 USD
- Gün içindeki Amulet Staked SOL fiyat değişimi +0.29%
- Dolaşımdaki arz: 3.02K USD.
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Gün içerisinde, Amulet Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0.59826.
Son 30 gün içerisinde, Amulet Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -35.6956233160.
Son 60 gün içerisinde, Amulet Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Amulet Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.59826
|+0.29%
|30 Gün
|$ -35.6956233160
|-17.46%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Amulet Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.29%
-17.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.
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A$328.9874
|1 AMTSOL / GBP
￡167.5588
|1 AMTSOL / EUR
€198.2098
|1 AMTSOL / USD
$204.34
|1 AMTSOL / MYR
RM919.53
|1 AMTSOL / TRY
₺7,252.0266
|1 AMTSOL / JPY
¥32,248.9388
|1 AMTSOL / RUB
₽21,044.9766
|1 AMTSOL / INR
₹17,687.6704
|1 AMTSOL / IDR
Rp3,349,835.5296
|1 AMTSOL / PHP
₱12,004.975
|1 AMTSOL / EGP
￡E.10,306.9096
|1 AMTSOL / BRL
R$1,252.6042
|1 AMTSOL / CAD
C$292.2062
|1 AMTSOL / BDT
৳24,696.5324
|1 AMTSOL / NGN
₦315,825.8606
|1 AMTSOL / UAH
₴8,664.016
|1 AMTSOL / VES
Bs10,830.02
|1 AMTSOL / PKR
Rs56,949.558
|1 AMTSOL / KZT
₸108,516.8004
|1 AMTSOL / THB
฿7,106.9452
|1 AMTSOL / TWD
NT$6,743.22
|1 AMTSOL / CHF
Fr185.9494
|1 AMTSOL / HKD
HK$1,589.7652
|1 AMTSOL / MAD
.د.م2,053.617