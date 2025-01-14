ANIMA Fiyatı (ANIMA)
Bugün için canlı ANIMA (ANIMA) fiyatı, 0.00252971 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ANIMA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ANIMA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 874.41 USD
- Gün içindeki ANIMA fiyat değişimi +4.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ANIMA / USD fiyat değişimi, $ +0.00010681.
Son 30 gün içerisinde, ANIMA / USD fiyat değişimi, $ -0.0008657474.
Son 60 gün içerisinde, ANIMA / USD fiyat değişimi, $ -0.0013763608.
Son 90 gün içerisinde, ANIMA / USD fiyat değişimi, $ -0.0011141348396362323.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010681
|+4.41%
|30 Gün
|$ -0.0008657474
|-34.22%
|60 Gün
|$ -0.0013763608
|-54.40%
|90 Gün
|$ -0.0011141348396362323
|-30.57%
En güncel ANIMA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
+4.41%
-27.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month. What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users. We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space. Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories. History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned. What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life. What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ANIMA / AUD
A$0.0040728331
|1 ANIMA / GBP
￡0.0020743622
|1 ANIMA / EUR
€0.0024538187
|1 ANIMA / USD
$0.00252971
|1 ANIMA / MYR
RM0.011383695
|1 ANIMA / TRY
₺0.0897541108
|1 ANIMA / JPY
¥0.3995676945
|1 ANIMA / RUB
₽0.2611925575
|1 ANIMA / INR
₹0.2189211034
|1 ANIMA / IDR
Rp41.4706491024
|1 ANIMA / PHP
₱0.1486204625
|1 ANIMA / EGP
￡E.0.1276238695
|1 ANIMA / BRL
R$0.0153300426
|1 ANIMA / CAD
C$0.0036174853
|1 ANIMA / BDT
৳0.3076886273
|1 ANIMA / NGN
₦3.9281083909
|1 ANIMA / UAH
₴0.1070320301
|1 ANIMA / VES
Bs0.13407463
|1 ANIMA / PKR
Rs0.7056373074
|1 ANIMA / KZT
₸1.3427194738
|1 ANIMA / THB
฿0.0879074225
|1 ANIMA / TWD
NT$0.0834298358
|1 ANIMA / CHF
Fr0.0023020361
|1 ANIMA / HKD
HK$0.0196811438
|1 ANIMA / MAD
.د.م0.0254741797