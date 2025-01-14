Ankr Staked FLOW Fiyatı (ANKRFLOW)
Bugün için canlı Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) fiyatı, 0.736375 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ANKRFLOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ankr Staked FLOW Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.98K USD
- Gün içindeki Ankr Staked FLOW fiyat değişimi +7.16%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ankr Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ +0.04917939.
Son 30 gün içerisinde, Ankr Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ -0.1556396309.
Son 60 gün içerisinde, Ankr Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ +0.1710681599.
Son 90 gün içerisinde, Ankr Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.04917939
|+7.16%
|30 Gün
|$ -0.1556396309
|-21.13%
|60 Gün
|$ +0.1710681599
|+23.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ankr Staked FLOW fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.10%
+7.16%
-11.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ankr Staking offers FLOW token holders the opportunity to stake FLOW and in return claim FLOW Liquid Staking tokens — ankrFLOW. ankrFLOW is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrFLOW token vs. FLOW increases over time as staking rewards accumulate inside the token. ankrFLOW also offers instant liquidity for your staked FLOW, enabling you to connect ankrFLOW with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.
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|1 ANKRFLOW / AUD
A$1.18556375
|1 ANKRFLOW / GBP
￡0.6038275
|1 ANKRFLOW / EUR
€0.71428375
|1 ANKRFLOW / USD
$0.736375
|1 ANKRFLOW / MYR
RM3.3136875
|1 ANKRFLOW / TRY
₺26.126585
|1 ANKRFLOW / JPY
¥116.31043125
|1 ANKRFLOW / RUB
₽76.03071875
|1 ANKRFLOW / INR
₹63.7258925
|1 ANKRFLOW / IDR
Rp12,071.71938
|1 ANKRFLOW / PHP
₱43.26203125
|1 ANKRFLOW / EGP
￡E.37.15011875
|1 ANKRFLOW / BRL
R$4.4624325
|1 ANKRFLOW / CAD
C$1.05301625
|1 ANKRFLOW / BDT
৳89.56529125
|1 ANKRFLOW / NGN
₦1,143.43573625
|1 ANKRFLOW / UAH
₴31.15602625
|1 ANKRFLOW / VES
Bs39.027875
|1 ANKRFLOW / PKR
Rs205.4044425
|1 ANKRFLOW / KZT
₸390.8531225
|1 ANKRFLOW / THB
฿25.58903125
|1 ANKRFLOW / TWD
NT$24.2856475
|1 ANKRFLOW / CHF
Fr0.67010125
|1 ANKRFLOW / HKD
HK$5.7289975
|1 ANKRFLOW / MAD
.د.م7.41529625