APass Coin Fiyatı (APC)
Bugün için canlı APass Coin (APC) fiyatı, 0.00869402 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. APC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
APass Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.35 USD
- Gün içindeki APass Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, APass Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, APass Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0030971159.
Son 60 gün içerisinde, APass Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0021891681.
Son 90 gün içerisinde, APass Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0030971159
|-35.62%
|60 Gün
|$ -0.0021891681
|-25.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel APass Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-9.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
APass is a membership-based experience center, which integrates DIDs, quests, level up system, market and GameFi. We try to use the traditional economics logic to create a self-balancing token $APC from mining to consumption, Have been purchased DIDs domains, you will have APass membership, so that you can mint APC, bond your icon, social media accounts etc, and complete various interesting quests on Apter to earn rewards and level up. Members can trade various assets on UniBazaar with other members for free. APC can be used as tokens on APortal game center. War Of Apter, which is online now, is a pixelate market prediction betting game. In future plans, more games will be GameFi and launch on APass eco: 1. BallHunters, a multi-player battle royal 2. SangoSamurai, a single-player strategy game We emphasize that a healthy eco development and community building. We provide MOVE ecosystem a reliable Oracle service - AOracle, open-source SDK and tools, design quests for partners to increase user activities, grow with other ecosystems together.
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|1 APC / AUD
A$0.0139973722
|1 APC / GBP
￡0.0071290964
|1 APC / EUR
€0.0084331994
|1 APC / USD
$0.00869402
|1 APC / MYR
RM0.03912309
|1 APC / TRY
₺0.3085507698
|1 APC / JPY
¥1.3720902364
|1 APC / RUB
₽0.8953971198
|1 APC / INR
₹0.7525543712
|1 APC / IDR
Rp142.5248952288
|1 APC / PHP
₱0.510773675
|1 APC / EGP
￡E.0.4385263688
|1 APC / BRL
R$0.0532943426
|1 APC / CAD
C$0.0124324486
|1 APC / BDT
৳1.0507592572
|1 APC / NGN
₦13.4373903718
|1 APC / UAH
₴0.368626448
|1 APC / VES
Bs0.46078306
|1 APC / PKR
Rs2.423023374
|1 APC / KZT
₸4.6170462612
|1 APC / THB
฿0.3023780156
|1 APC / TWD
NT$0.28690266
|1 APC / CHF
Fr0.0079115582
|1 APC / HKD
HK$0.0676394756
|1 APC / MAD
.د.م0.087374901