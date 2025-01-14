Apollo Fiyatı (APL)
Bugün için canlı Apollo (APL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.89M USD. APL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Apollo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.02 USD
- Gün içindeki Apollo fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 14.69B USD.
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Gün içerisinde, Apollo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Apollo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Apollo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Apollo / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-6.58%
|60 Gün
|$ 0
|-45.85%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Apollo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+137.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Utilizing a community of world-class developers, managers, marketers and researchers, the Apollo community, backed by the Apollo Foundation, has set out to accomplish the goal of making Apollo the most technologically advanced, feature-rich currency on the market. The Apollo Foundation understands the demands of a top tier cryptocurrency and they believe they can create a coin that will integrate everything necessary to replace the current currency options. Having started from NXT, a proven cryptocurrency, the Apollo Foundation will continue development with the goal of being first all-in-one cryptocurrency, innovating and incorporating every ability that could be beneficial in a digital currency, all in a single decentralized platform. The first major update, Olympus Protocol, puts mass adoption-proof privacy at Apollo's core. This is because the Apollo Foundation knows the ability for a user to buy, sell, trade and send in absolute secrecy is vital in an industry that could be moments away from intense regulation. The Apollo team is here because they believe the only person or entity that should be in control of your funds is you.
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