Aptopad Fiyatı (APD)
Bugün için canlı Aptopad (APD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. APD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aptopad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 419.92 USD
- Gün içindeki Aptopad fiyat değişimi -59.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Aptopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aptopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aptopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aptopad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-59.54%
|30 Gün
|$ 0
|-90.66%
|60 Gün
|$ 0
|-91.96%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Aptopad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-59.54%
-84.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? What is the Aptopad ? Aptopad is a Startup Incubator and Launchpad platform. We provide project creators with an "All-In-One" solution right from development to fundraise stage. What makes your project unique? We have an ecosystem that produces solutions to common dilemmas occuring in a rapidly evolving industry. Unpleasant experiences in the sector can play a negative role in the development of the sector from time to time and hamper the current growth. At this point, Aptopad aims to adapt to change, support, and contribute by developing. Our main goal in this protocol developed with these principles; With its fast transaction, low transaction fee, and secured transaction, it offers users a unique experience with the insurance protocol that we now call Extended Insurance Protocol (EIP). History of your project. We established Aptopad at September 2022. Then we launched APD token and our platform. What’s next for your project? We will release our MVP version dapp and launch top tier project on Aptos Network. What can your token be used for? APD token was founded to give fair allocation rights to IDO's
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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