Arata AGI Fiyatı (ARATA)
Bugün için canlı Arata AGI (ARATA) fiyatı, 0.0232798 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 162.96K USD. ARATA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Arata AGI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.10K USD
- Gün içindeki Arata AGI fiyat değişimi -23.17%
- Dolaşımdaki arz: 7.00M USD.
MEXC'deki ARATA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ARATA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Arata AGI / USD fiyat değişimi, $ -0.00702403589715765.
Son 30 gün içerisinde, Arata AGI / USD fiyat değişimi, $ -0.0145997985.
Son 60 gün içerisinde, Arata AGI / USD fiyat değişimi, $ -0.0186522716.
Son 90 gün içerisinde, Arata AGI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00702403589715765
|-23.17%
|30 Gün
|$ -0.0145997985
|-62.71%
|60 Gün
|$ -0.0186522716
|-80.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Arata AGI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
-23.17%
+47.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ARATA / AUD
A$0.037480478
|1 ARATA / GBP
￡0.018856638
|1 ARATA / EUR
€0.022581406
|1 ARATA / USD
$0.0232798
|1 ARATA / MYR
RM0.104991898
|1 ARATA / TRY
₺0.825967304
|1 ARATA / JPY
¥3.660282954
|1 ARATA / RUB
₽2.391766652
|1 ARATA / INR
₹2.016961872
|1 ARATA / IDR
Rp381.636004512
|1 ARATA / PHP
₱1.365825866
|1 ARATA / EGP
￡E.1.1756299
|1 ARATA / BRL
R$0.141773982
|1 ARATA / CAD
C$0.033290114
|1 ARATA / BDT
৳2.82965969
|1 ARATA / NGN
₦36.092536324
|1 ARATA / UAH
₴0.98706352
|1 ARATA / VES
Bs1.2338294
|1 ARATA / PKR
Rs6.48808026
|1 ARATA / KZT
₸12.362970588
|1 ARATA / THB
฿0.80664507
|1 ARATA / TWD
NT$0.770328582
|1 ARATA / CHF
Fr0.021184618
|1 ARATA / HKD
HK$0.181116844
|1 ARATA / MAD
.د.م0.234893182