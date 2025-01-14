Archerswap BOW Fiyatı (BOW)
Bugün için canlı Archerswap BOW (BOW) fiyatı, 0.058713 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Archerswap BOW Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.05K USD
- Gün içindeki Archerswap BOW fiyat değişimi +6.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Archerswap BOW / USD fiyat değişimi, $ +0.00371245.
Son 30 gün içerisinde, Archerswap BOW / USD fiyat değişimi, $ -0.0167594379.
Son 60 gün içerisinde, Archerswap BOW / USD fiyat değişimi, $ +0.0994479384.
Son 90 gün içerisinde, Archerswap BOW / USD fiyat değişimi, $ +0.031688205716895785.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00371245
|+6.75%
|30 Gün
|$ -0.0167594379
|-28.54%
|60 Gün
|$ +0.0994479384
|+169.38%
|90 Gün
|$ +0.031688205716895785
|+117.26%
En güncel Archerswap BOW fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.29%
+6.75%
-15.30%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi. What makes your project unique? It brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). Also, you will get free BOW by trade mining. History of your project. We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains. What’s next for your project? We have a roadmap: https://docs.archerswap.finance/products-and-features-guide/roadmap What can your token be used for? Farming, Staking your reward token with your personal choice through $xBOW, Whitelist snapshot through holding $xBOW during snapshots periods collateral and more utility coming along ArcherSwap Development.
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|1 BOW / AUD
A$0.09452793
|1 BOW / GBP
￡0.04814466
|1 BOW / EUR
€0.05695161
|1 BOW / USD
$0.058713
|1 BOW / MYR
RM0.2642085
|1 BOW / TRY
₺2.08313724
|1 BOW / JPY
¥9.27782826
|1 BOW / RUB
₽6.06153012
|1 BOW / INR
₹5.08161015
|1 BOW / IDR
Rp962.50804272
|1 BOW / PHP
₱3.44938875
|1 BOW / EGP
￡E.2.96207085
|1 BOW / BRL
R$0.35638791
|1 BOW / CAD
C$0.08395959
|1 BOW / BDT
৳7.14126219
|1 BOW / NGN
₦91.16895927
|1 BOW / UAH
₴2.48414703
|1 BOW / VES
Bs3.111789
|1 BOW / PKR
Rs16.37740422
|1 BOW / KZT
₸31.16368614
|1 BOW / THB
฿2.04086388
|1 BOW / TWD
NT$1.93635474
|1 BOW / CHF
Fr0.05342883
|1 BOW / HKD
HK$0.45678714
|1 BOW / MAD
.د.م0.59123991