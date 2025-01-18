Archi AI Fiyatı (ARAI)

USD

Archi AI (ARAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.595544
$0.595544$0.595544
+17.70%(1D)

Bugünkü Archi AI (ARAI) Fiyatı

Bugün için canlı Archi AI (ARAI) fiyatı, 0.595544 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 595.54K USD. ARAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Archi AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.37K USD
- Gün içindeki Archi AI fiyat değişimi +17.76%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.

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USD Bazında Archi AI (ARAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Archi AI / USD fiyat değişimi, $ +0.089805.
Son 30 gün içerisinde, Archi AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Archi AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Archi AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.089805+17.76%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Archi AI (ARAI) Fiyat Analizi

En güncel Archi AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.428457
$ 0.428457$ 0.428457

$ 0.602145
$ 0.602145$ 0.602145

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

-1.09%

+17.76%

-41.74%

Archi AI (ARAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 595.54K
$ 595.54K$ 595.54K

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

1.00M
1.00M 1.00M

Archi AI (ARAI) Nedir?

Purpose: Archi AI aims to enhance cryptocurrency portfolio management through AI automation. Function: Utilizes AI agents to monitor, analyze, and manage crypto portfolios. Provides real-time data analysis, sentiment-based trading, and risk management tools. Utility: AI Agents: Includes virtual portfolio management, wallet tracking, token rating, copy trading, performance analysis, and trade management. Token Use: The native ARCHI token operates on the Ethereum blockchain, used for transactions within the ecosystem and governance. Deflationary Mechanism: Implements a buyback and burn program with 50% of revenue to potentially increase token value. Platform Features: Offers portfolio tracking, investment insights, and automation across multiple blockchains, with plans for mobile access and community governance. Key Points: AI-driven tools for both novice and experienced traders to optimize crypto investments. Automated strategies with a claimed 67% success rate. Tokenomics include a 5% transaction tax on both buying and selling. This project seeks to simplify and improve the efficiency of crypto asset management using AI technology.

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Archi AI (ARAI) Kaynağı

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