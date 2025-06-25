Archie the Cigar Poodle Fiyatı (ARCHIE)
Bugün için canlı Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) fiyatı, 0,000088 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 86,00K USD. ARCHIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Archie the Cigar Poodle Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Archie the Cigar Poodle fiyat değişimi +%9,68
- Dolaşımdaki arz: 976,74M USD.
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Gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Archie the Cigar Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%9,68
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Archie the Cigar Poodle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,59
+%9,68
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !
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|1 ARCHIE / VND
₫2,31572
|1 ARCHIE / AUD
A$0,00013464
|1 ARCHIE / GBP
￡0,00006424
|1 ARCHIE / EUR
€0,00007568
|1 ARCHIE / USD
$0,000088
|1 ARCHIE / MYR
RM0,00037224
|1 ARCHIE / TRY
₺0,0034848
|1 ARCHIE / JPY
¥0,01275648
|1 ARCHIE / RUB
₽0,0068816
|1 ARCHIE / INR
₹0,00756272
|1 ARCHIE / IDR
Rp1,44262272
|1 ARCHIE / KRW
₩0,120054
|1 ARCHIE / PHP
₱0,00499752
|1 ARCHIE / EGP
￡E.0,00440352
|1 ARCHIE / BRL
R$0,00048488
|1 ARCHIE / CAD
C$0,00012056
|1 ARCHIE / BDT
৳0,01075448
|1 ARCHIE / NGN
₦0,13643344
|1 ARCHIE / UAH
₴0,00367136
|1 ARCHIE / VES
Bs0,00924
|1 ARCHIE / PKR
Rs0,02496384
|1 ARCHIE / KZT
₸0,04557168
|1 ARCHIE / THB
฿0,00286968
|1 ARCHIE / TWD
NT$0,00258896
|1 ARCHIE / AED
د.إ0,00032296
|1 ARCHIE / CHF
Fr0,0000704
|1 ARCHIE / HKD
HK$0,00068992
|1 ARCHIE / MAD
.د.م0,00080168
|1 ARCHIE / MXN
$0,00167112
|1 ARCHIE / PLN
zł0,0003212