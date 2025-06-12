Arcturian AI by Virtuals Fiyatı (LIGHT)
Bugün için canlı Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) fiyatı, 0,00065497 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 324,55K USD. LIGHT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Arcturian AI by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Arcturian AI by Virtuals fiyat değişimi -%1,60
- Dolaşımdaki arz: 500,00M USD.
MEXC'deki LIGHT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LIGHT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Arcturian AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Arcturian AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Arcturian AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Arcturian AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,60
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Arcturian AI by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,09
-%1,60
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LIGHT / VND
₫17,23553555
|1 LIGHT / AUD
A$0,0010021041
|1 LIGHT / GBP
￡0,0004781281
|1 LIGHT / EUR
€0,0005632742
|1 LIGHT / USD
$0,00065497
|1 LIGHT / MYR
RM0,0027639734
|1 LIGHT / TRY
₺0,0256682743
|1 LIGHT / JPY
¥0,0942763818
|1 LIGHT / RUB
₽0,0520570156
|1 LIGHT / INR
₹0,0560130344
|1 LIGHT / IDR
Rp10,5640307791
|1 LIGHT / KRW
₩0,8911128838
|1 LIGHT / PHP
₱0,0365145775
|1 LIGHT / EGP
￡E.0,032421015
|1 LIGHT / BRL
R$0,0036219841
|1 LIGHT / CAD
C$0,0008907592
|1 LIGHT / BDT
৳0,0800635328
|1 LIGHT / NGN
₦1,0045536878
|1 LIGHT / UAH
₴0,0271943544
|1 LIGHT / VES
Bs0,06484203
|1 LIGHT / PKR
Rs0,1849111304
|1 LIGHT / KZT
₸0,3336548174
|1 LIGHT / THB
฿0,0212537765
|1 LIGHT / TWD
NT$0,0194002114
|1 LIGHT / AED
د.إ0,0024037399
|1 LIGHT / CHF
Fr0,0005305257
|1 LIGHT / HKD
HK$0,0051349648
|1 LIGHT / MAD
.د.م0,0059471276
|1 LIGHT / MXN
$0,0123854827