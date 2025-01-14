Argo Finance Fiyatı (ARGO)
Bugün için canlı Argo Finance (ARGO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ARGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Argo Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 398.70 USD
- Gün içindeki Argo Finance fiyat değişimi -5.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Argo Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Argo Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Argo Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Argo Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.70%
|30 Gün
|$ 0
|-14.99%
|60 Gün
|$ 0
|-3.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Argo Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
-5.70%
-2.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem. CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again. CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields."
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