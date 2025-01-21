ArkStart (ARKS) Nedir?

What is the project about? ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

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ArkStart (ARKS) Kaynağı Resmi Websitesi