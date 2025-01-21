Arky Fiyatı (ARKY)
Bugün için canlı Arky (ARKY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ARKY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Arky Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 145.40 USD
- Gün içindeki Arky fiyat değişimi +1.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Arky / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Arky / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Arky / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Arky / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.25%
|30 Gün
|$ 0
|-32.78%
|60 Gün
|$ 0
|-48.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Arky fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.25%
+6.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing $ARKY, the meme token inspired by Arky, the beloved dog of Hal Finney, a pioneering cryptographer and a potential founder of Bitcoin. $ARKY aims to celebrate the legacy of Hal Finney by being the first "Bitcoin dog" token. As a tribute to Finney's impactful contributions to the cryptocurrency world, $ARKY embodies the spirit of innovation and loyalty. With its unique position in the crypto community, $ARKY seeks to lead a legacy that blends the historical significance of Bitcoin with the vibrant culture of meme tokens, engaging enthusiasts and collectors alike to partake in a playful yet meaningful digital currency experience. Join us as we embark on this exciting journey with $ARKY, where legacy and fun meet in the crypto space.
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