Astherus Staked BTC Fiyatı (ASBTC)
Bugün için canlı Astherus Staked BTC (ASBTC) fiyatı, 78,732 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ASBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Astherus Staked BTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Astherus Staked BTC fiyat değişimi +15.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Astherus Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +10,660.07.
Son 30 gün içerisinde, Astherus Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Astherus Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Astherus Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +10,660.07
|+15.66%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Astherus Staked BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.35%
+15.66%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
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