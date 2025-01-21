ATB Fiyatı (ATB)
Bugün için canlı ATB (ATB) fiyatı, 0.055256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ATB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ATB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.13 USD
- Gün içindeki ATB fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ATB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ATB / USD fiyat değişimi, $ -0.0001055610.
Son 60 gün içerisinde, ATB / USD fiyat değişimi, $ -0.0004915186.
Son 90 gün içerisinde, ATB / USD fiyat değişimi, $ -0.0005612205529735.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0001055610
|-0.19%
|60 Gün
|$ -0.0004915186
|-0.88%
|90 Gün
|$ -0.0005612205529735
|-1.00%
En güncel ATB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introduction: 😘ATR Network 🫠With the introduction of concepts such as international digital currency, digital silk road, and enterprise chain reform, the short-term and fast nature of the digital economy (short cycle, stable prices, and fast transactions) still cannot effectively solve the security and privacy issues in data transactions and data storage. . On the basis of solving the problem of data protection and privacy security, ATR Network uses neural networks, deep learning and other technologies to deeply analyze heterogeneous data, extract useful data vectors, and integrate blockchain trust mechanisms and multi-modal time series through advanced technologies. Analysis and advanced privacy computing open up new fields of decentralized AI applications in the Web3.0 era, and are known as the "Web3 AI" supercomputing network.
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|1 ATB / AUD
A$0.0884096
|1 ATB / GBP
￡0.04475736
|1 ATB / EUR
€0.05304576
|1 ATB / USD
$0.055256
|1 ATB / MYR
RM0.24699432
|1 ATB / TRY
₺1.96821872
|1 ATB / JPY
¥8.62159368
|1 ATB / RUB
₽5.5145488
|1 ATB / INR
₹4.78572216
|1 ATB / IDR
Rp905.83592064
|1 ATB / PHP
₱3.23413368
|1 ATB / EGP
￡E.2.77771912
|1 ATB / BRL
R$0.33319368
|1 ATB / CAD
C$0.07956864
|1 ATB / BDT
৳6.73736408
|1 ATB / NGN
₦85.80096424
|1 ATB / UAH
₴2.33346088
|1 ATB / VES
Bs2.983824
|1 ATB / PKR
Rs15.40868816
|1 ATB / KZT
₸29.313308
|1 ATB / THB
฿1.88588728
|1 ATB / TWD
NT$1.809634
|1 ATB / CHF
Fr0.05028296
|1 ATB / HKD
HK$0.42989168
|1 ATB / MAD
.د.م0.55366512