Aurelius USD Logosu

Aurelius USD Fiyatı (AUSD)

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Aurelius USD (AUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.966625
$0.966625$0.966625
-1.90%(1D)

Bugünkü Aurelius USD (AUSD) Fiyatı

Bugün için canlı Aurelius USD (AUSD) fiyatı, 0.966625 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aurelius USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 30.32K USD
- Gün içindeki Aurelius USD fiyat değişimi -1.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aurelius USD (AUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aurelius USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0189813780838489.
Son 30 gün içerisinde, Aurelius USD / USD fiyat değişimi, $ +0.0022054516.
Son 60 gün içerisinde, Aurelius USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0205413612.
Son 90 gün içerisinde, Aurelius USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0186669630801885.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0189813780838489-1.92%
30 Gün$ +0.0022054516+0.23%
60 Gün$ -0.0205413612-2.12%
90 Gün$ -0.0186669630801885-1.89%

Aurelius USD (AUSD) Fiyat Analizi

En güncel Aurelius USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.961004
$ 0.961004$ 0.961004

$ 0.986605
$ 0.986605$ 0.986605

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

-1.15%

-1.92%

+0.28%

Aurelius USD (AUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.32K
$ 30.32K$ 30.32K

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Aurelius USD (AUSD) Nedir?

Aurelius Finance is a Collateralized Debt Position (CDP) Protocol on Mantle

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Aurelius USD (AUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

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AUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUSD / AUD
A$1.55626625
1 AUSD / GBP
0.7926325
1 AUSD / EUR
0.93762625
1 AUSD / USD
$0.966625
1 AUSD / MYR
RM4.3498125
1 AUSD / TRY
34.295855
1 AUSD / JPY
¥152.79441375
1 AUSD / RUB
99.80403125
1 AUSD / INR
83.66139375
1 AUSD / IDR
Rp15,846.30894
1 AUSD / PHP
56.78921875
1 AUSD / EGP
￡E.48.76623125
1 AUSD / BRL
R$5.86741375
1 AUSD / CAD
C$1.38227375
1 AUSD / BDT
117.57059875
1 AUSD / NGN
1,500.96563375
1 AUSD / UAH
40.89790375
1 AUSD / VES
Bs51.231125
1 AUSD / PKR
Rs269.6303775
1 AUSD / KZT
513.0652175
1 AUSD / THB
฿33.599885
1 AUSD / TWD
NT$31.8792925
1 AUSD / CHF
Fr0.87962875
1 AUSD / HKD
HK$7.5203425
1 AUSD / MAD
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