AurusX (AX) Nedir?

AURUS is redefining gold's role in Web3. By leveraging tokenized precious metals. AURUS introduces groundbreaking use cases that bring unparalleled stability to decentralized finance (DeFi), secure digital collectibles and elevate gaming economies. We believe that these precious metals—renowned for their timeless value—can serve as the foundation for a more resilient and dependable Web3 ecosystem. AURUS is a founding member of the RWA Liquidity Alliance, a coalition of companies (Polytrade, Defactor, Condo, Xave, and SEMPSA JP Refinery) that collaborate to grow the RWA sector. Together they secure their treasuries and increase on-chain liquidity for GOLD while earning a yield on these assets too.

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AurusX (AX) Token Ekonomisi

AurusX (AX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!