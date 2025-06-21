AurusX Fiyatı (AX)
Bugün için canlı AurusX (AX) fiyatı, 0,32706 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3,26M USD. AX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AurusX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AurusX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 9,95M USD.
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Gün içerisinde, AurusX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AurusX / USD fiyat değişimi, $ +1,3443165495.
Son 60 gün içerisinde, AurusX / USD fiyat değişimi, $ +1,1498227981.
Son 90 gün içerisinde, AurusX / USD fiyat değişimi, $ +0,2458403996950029.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +1,3443165495
|+%411,03
|60 Gün
|$ +1,1498227981
|+%351,56
|90 Gün
|$ +0,2458403996950029
|+%302,69
En güncel AurusX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%1.535,07
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AURUS is redefining gold's role in Web3. By leveraging tokenized precious metals. AURUS introduces groundbreaking use cases that bring unparalleled stability to decentralized finance (DeFi), secure digital collectibles and elevate gaming economies. We believe that these precious metals—renowned for their timeless value—can serve as the foundation for a more resilient and dependable Web3 ecosystem. AURUS is a founding member of the RWA Liquidity Alliance, a coalition of companies (Polytrade, Defactor, Condo, Xave, and SEMPSA JP Refinery) that collaborate to grow the RWA sector. Together they secure their treasuries and increase on-chain liquidity for GOLD while earning a yield on these assets too.
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|1 AX / VND
₫8.606,5839
|1 AX / AUD
A$0,5036724
|1 AX / GBP
￡0,2420244
|1 AX / EUR
€0,2812716
|1 AX / USD
$0,32706
|1 AX / MYR
RM1,390005
|1 AX / TRY
₺12,9744702
|1 AX / JPY
¥47,7867366
|1 AX / RUB
₽25,6447746
|1 AX / INR
₹28,323396
|1 AX / IDR
Rp5.361,6384864
|1 AX / KRW
₩449,2561572
|1 AX / PHP
₱18,707832
|1 AX / EGP
￡E.16,5525066
|1 AX / BRL
R$1,8021006
|1 AX / CAD
C$0,4480722
|1 AX / BDT
৳40,0190616
|1 AX / NGN
₦507,0672828
|1 AX / UAH
₴13,6416726
|1 AX / VES
Bs33,36012
|1 AX / PKR
Rs92,8588752
|1 AX / KZT
₸170,9640738
|1 AX / THB
฿10,6981326
|1 AX / TWD
NT$9,6744348
|1 AX / AED
د.إ1,2003102
|1 AX / CHF
Fr0,2649186
|1 AX / HKD
HK$2,567421
|1 AX / MAD
.د.م2,9860578
|1 AX / MXN
$6,2697402