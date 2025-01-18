AUTOMATIX Fiyatı (ATX)
Bugün için canlı AUTOMATIX (ATX) fiyatı, 0.00270405 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ATX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AUTOMATIX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.95 USD
- Gün içindeki AUTOMATIX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki ATX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ATX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, AUTOMATIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AUTOMATIX / USD fiyat değişimi, $ -0.0003412411.
Son 60 gün içerisinde, AUTOMATIX / USD fiyat değişimi, $ +0.0004770777.
Son 90 gün içerisinde, AUTOMATIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0003412411
|-12.61%
|60 Gün
|$ +0.0004770777
|+17.64%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AUTOMATIX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-3.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Artificial Architectural Intelligence: Streamlining complexity for innovators . Your home for easy AI & ML deployment, customizable & scalable. AUTOMATIX emerges as a revolutionary cloud-based platform designed to dismantle the barriers hindering the widespread adoption of AI/ML tools. AUTOMATIX offers a robust scalable cloud infrastructure to democratize access to AI and ML technologies. Our cloud-based solution eliminates the need for users to invest in expensive hardware like GPUs or manage complex on-premises installations. AUTOMATIX is designed to cater to a wide range of users, from small businesses and startups to large enterprises and individual developers. We offer an intuitive platform that makes it easy for users with varying levels of technical expertise to access and utilize AI/ML tools. We streamline the deployment process, allowing businesses to focus on their projects, not infrastructure. The platform also allows users to scale their computing resources up or down based on their needs. This flexibility ensures that users can handle varying workloads without incurring unnecessary costs. This eliminates the need for significant upfront investments in hardware and infrastructure.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ATX / AUD
A$0.0043535205
|1 ATX / GBP
￡0.002217321
|1 ATX / EUR
€0.0026229285
|1 ATX / USD
$0.00270405
|1 ATX / MYR
RM0.012168225
|1 ATX / TRY
₺0.0961289775
|1 ATX / JPY
¥0.422426691
|1 ATX / RUB
₽0.277165125
|1 ATX / INR
₹0.234116649
|1 ATX / IDR
Rp44.328681432
|1 ATX / PHP
₱0.1583221275
|1 ATX / EGP
￡E.0.13628412
|1 ATX / BRL
R$0.0164135835
|1 ATX / CAD
C$0.003893832
|1 ATX / BDT
৳0.328542075
|1 ATX / NGN
₦4.2119094015
|1 ATX / UAH
₴0.1138675455
|1 ATX / VES
Bs0.1460187
|1 ATX / PKR
Rs0.753835059
|1 ATX / KZT
₸1.435255659
|1 ATX / THB
฿0.093181563
|1 ATX / TWD
NT$0.0889362045
|1 ATX / CHF
Fr0.0024606855
|1 ATX / HKD
HK$0.021037509
|1 ATX / MAD
.د.م0.027148662