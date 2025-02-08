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Autonomys Network Fiyatı (AI3)

USD

Autonomys Network (AI3) Canlı Fiyat Grafiği

$0.322991
$0.322991$0.322991
+4.30%(1D)

Bugünkü Autonomys Network (AI3) Fiyatı

Bugün için canlı Autonomys Network (AI3) fiyatı, 0.322991 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AI3 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Autonomys Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.85K USD
- Gün içindeki Autonomys Network fiyat değişimi +4.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Autonomys Network (AI3) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Autonomys Network / USD fiyat değişimi, $ +0.01335211.
Son 30 gün içerisinde, Autonomys Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Autonomys Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Autonomys Network / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01335211+4.31%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Autonomys Network (AI3) Fiyat Analizi

En güncel Autonomys Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.278263
$ 0.278263$ 0.278263

$ 0.418677
$ 0.418677$ 0.418677

$ 0.418677
$ 0.418677$ 0.418677

+1.04%

+4.31%

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Autonomys Network (AI3) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.85K
$ 18.85K$ 18.85K

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Autonomys Network (AI3) Nedir?

The Foundation Layer for AI3.0. Build super dApps and on-chain agents on our hyper-scalable storage, compute & consensus DePIN

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Autonomys Network (AI3) Kaynağı

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AI3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AI3 / AUD
A$0.51355569
1 AI3 / GBP
0.2583928
1 AI3 / EUR
0.31007136
1 AI3 / USD
$0.322991
1 AI3 / MYR
RM1.43408004
1 AI3 / TRY
11.58891708
1 AI3 / JPY
¥48.89114767
1 AI3 / RUB
31.30105781
1 AI3 / INR
28.35214998
1 AI3 / IDR
Rp5,294.93357904
1 AI3 / PHP
18.73993782
1 AI3 / EGP
￡E.16.23675757
1 AI3 / BRL
R$1.8733478
1 AI3 / CAD
C$0.45864722
1 AI3 / BDT
39.41136182
1 AI3 / NGN
484.24425675
1 AI3 / UAH
13.39443677
1 AI3 / VES
Bs19.37946
1 AI3 / PKR
Rs90.14355819
1 AI3 / KZT
164.7900082
1 AI3 / THB
฿10.93647526
1 AI3 / TWD
NT$10.60702444
1 AI3 / CHF
Fr0.2906919
1 AI3 / HKD
HK$2.51609989
1 AI3 / MAD
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