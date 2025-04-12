Aventis AI Fiyatı (AAI)
Bugün için canlı Aventis AI (AAI) fiyatı, 0.358655 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 139.20M USD. AAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aventis AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Aventis AI fiyat değişimi +32.22%
- Dolaşımdaki arz: 388.22M USD.
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Gün içerisinde, Aventis AI / USD fiyat değişimi, $ +0.087393.
Son 30 gün içerisinde, Aventis AI / USD fiyat değişimi, $ +0.4048897181.
Son 60 gün içerisinde, Aventis AI / USD fiyat değişimi, $ +2.1871357182.
Son 90 gün içerisinde, Aventis AI / USD fiyat değişimi, $ +0.31890786883735054.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.087393
|+32.22%
|30 Gün
|$ +0.4048897181
|+112.89%
|60 Gün
|$ +2.1871357182
|+609.82%
|90 Gün
|$ +0.31890786883735054
|+802.34%
En güncel Aventis AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.22%
+32.22%
+71.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1) Innovation and Development Funding Sponsorship for community-driven AI tools and ideas Fund AI projects within the ecosystem Driving innovation and maintaining the cutting-edge status of Aventis educational offerings 2) AI Services Access advanced AI-driven services, such as personalized learning experiences, AI tutoring, career counseling, and more 3) AI-powered Content Creation Request and generate AI-powered educational content, research papers, and unique learning materials tailored to individual or institutional needs 4) AI Tools and Resources Unlock premium AI tools and resources for deep learning, data analysis, and educational game development, contributing to a richer educational experience 5) Staking in AAI pools and farms RWA (Real-World Assets) Utilities 6) AI-Verified Skill Badges Acquire AI-verified skill badges that represent real-world competencies and achievements These badges can be displayed on professional networks or portfolios as proof of the holder's high AI expertise and experience 7) Continuing Professional AI Development Used to enroll in continuing professional development (CPD) AI programs that are recognized by industry bodies and professional organizations. Completing these AI programs can lead to further career advancement and professional recognition These (and other) uses can be proposed by the Aventis community and approved through the protocol’s AVTM governance process. Previous Circulating Schedule Next
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