Averra Finance Fiyatı (AVR)
Bugün için canlı Averra Finance (AVR) fiyatı, 27,93 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. AVR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Averra Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Averra Finance fiyat değişimi +%1,80
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Averra Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,494067.
Son 30 gün içerisinde, Averra Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Averra Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Averra Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,494067
|+%1,80
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Averra Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,06
+%1,80
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Averra Finance is a decentralized finance (DeFi) project designed to provide passive income through an auto-compounding token model. Operating on the Polygon network, it offers a fixed maximum supply of 15 million tokens, ensuring controlled inflation. The protocol automatically mints new tokens at a rate of 0.4% every 12 hours, which are directly distributed to holders without the need for staking or manual claiming. This mechanism incentivizes long-term holding and participation in the ecosystem. Averra Finance supports multi-chain interoperability, including Ethereum, BNB Chain, and Polygon, enhancing scalability and flexibility. The project emphasizes decentralized governance, planning to implement community-driven decision-making processes. With features like a hard-capped supply, automatic rewards, and a focus on community engagement, Averra Finance aims to offer a sustainable and user-friendly DeFi experience.
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|1 AVR / VND
₫734.977,95
|1 AVR / AUD
A$42,7329
|1 AVR / GBP
￡20,3889
|1 AVR / EUR
€24,2991
|1 AVR / USD
$27,93
|1 AVR / MYR
RM118,1439
|1 AVR / TRY
₺1.097,9283
|1 AVR / JPY
¥3.990,9177
|1 AVR / RUB
₽2.213,4525
|1 AVR / INR
₹2.397,7905
|1 AVR / IDR
Rp457.868,7792
|1 AVR / KRW
₩37.896,8205
|1 AVR / PHP
₱1.553,1873
|1 AVR / EGP
￡E.1.387,0038
|1 AVR / BRL
R$157,2459
|1 AVR / CAD
C$37,9848
|1 AVR / BDT
৳3.411,3702
|1 AVR / NGN
₦44.122,9761
|1 AVR / UAH
₴1.157,1399
|1 AVR / VES
Bs2.709,21
|1 AVR / PKR
Rs7.876,26
|1 AVR / KZT
₸14.249,886
|1 AVR / THB
฿909,1215
|1 AVR / TWD
NT$834,8277
|1 AVR / AED
د.إ102,5031
|1 AVR / CHF
Fr22,6233
|1 AVR / HKD
HK$218,9712
|1 AVR / MAD
.د.م256,6767
|1 AVR / MXN
$535,9767