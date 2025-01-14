Axe Cap Fiyatı (AXE)
Bugün için canlı Axe Cap (AXE) fiyatı, 0.385284 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 385.28K USD. AXE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Axe Cap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.87K USD
- Gün içindeki Axe Cap fiyat değişimi -5.98%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Axe Cap / USD fiyat değişimi, $ -0.0245224274830988.
Son 30 gün içerisinde, Axe Cap / USD fiyat değişimi, $ -0.0052523070.
Son 60 gün içerisinde, Axe Cap / USD fiyat değişimi, $ -0.1931731139.
Son 90 gün içerisinde, Axe Cap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0245224274830988
|-5.98%
|30 Gün
|$ -0.0052523070
|-1.36%
|60 Gün
|$ -0.1931731139
|-50.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Axe Cap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.37%
-5.98%
-32.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Axe is a telegram bot where users can predict the future price of synthetic stocks with up to 1000x leverage. What makes your project unique? Axe is the only place where users can get on chain exposure to synthetic stocks with leverage. History of your project. Axe has been in development for over a month. What’s next for your project? Axe will continue to innovate in the BotFi space with numerous product launches including options and stock based prediction markets. A desktop client is also in the works that will connect to the telegram bot. What can your token be used for? $AXE can be used to receive revenue share generated by the telegram bot.
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