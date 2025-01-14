Axelar Bridged Frax Ether Logosu

Axelar Bridged Frax Ether Fiyatı (AXLFRXETH)

USD

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,199.86
$3,199.86$3,199.86
+5.00%(1D)

Bugünkü Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyatı

Bugün için canlı Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) fiyatı, 3,199.86 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AXLFRXETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Axelar Bridged Frax Ether Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.77K USD
- Gün içindeki Axelar Bridged Frax Ether fiyat değişimi +5.01%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +152.56.
Son 30 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ -569.2061361420.
Son 60 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +142.5886414740.
Son 90 gün içerisinde, Axelar Bridged Frax Ether / USD fiyat değişimi, $ +609.1427579354266.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +152.56+5.01%
30 Gün$ -569.2061361420-17.78%
60 Gün$ +142.5886414740+4.46%
90 Gün$ +609.1427579354266+23.51%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Fiyat Analizi

En güncel Axelar Bridged Frax Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,001.07
$ 3,001.07$ 3,001.07

$ 3,243.6
$ 3,243.6$ 3,243.6

$ 4,082.62
$ 4,082.62$ 4,082.62

+0.14%

+5.01%

-11.16%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 45.77K
$ 45.77K$ 45.77K

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Nedir?

Fraxeth that is Bridged by Axelar

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) Kaynağı

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AXLFRXETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXLFRXETH / AUD
A$5,151.7746
1 AXLFRXETH / GBP
2,623.8852
1 AXLFRXETH / EUR
3,103.8642
1 AXLFRXETH / USD
$3,199.86
1 AXLFRXETH / MYR
RM14,399.37
1 AXLFRXETH / TRY
113,531.0328
1 AXLFRXETH / JPY
¥505,801.8702
1 AXLFRXETH / RUB
330,385.545
1 AXLFRXETH / INR
276,947.883
1 AXLFRXETH / IDR
Rp52,456,712.9184
1 AXLFRXETH / PHP
187,991.775
1 AXLFRXETH / EGP
￡E.161,432.937
1 AXLFRXETH / BRL
R$19,423.1502
1 AXLFRXETH / CAD
C$4,575.7998
1 AXLFRXETH / BDT
389,198.9718
1 AXLFRXETH / NGN
4,968,710.6094
1 AXLFRXETH / UAH
135,386.0766
1 AXLFRXETH / VES
Bs169,592.58
1 AXLFRXETH / PKR
Rs892,568.9484
1 AXLFRXETH / KZT
1,698,421.6908
1 AXLFRXETH / THB
฿111,163.1364
1 AXLFRXETH / TWD
NT$105,531.3828
1 AXLFRXETH / CHF
Fr2,911.8726
1 AXLFRXETH / HKD
HK$24,894.9108
1 AXLFRXETH / MAD
.د.م32,222.5902