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AXiS ALiVE Fiyatı (AXIS)

USD

AXiS ALiVE (AXIS) Canlı Fiyat Grafiği

$11,129.68
$11,129.68$11,129.68
-0.20%(1D)

Bugünkü AXiS ALiVE (AXIS) Fiyatı

Bugün için canlı AXiS ALiVE (AXIS) fiyatı, 11,129.68 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AXIS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AXiS ALiVE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 73.24K USD
- Gün içindeki AXiS ALiVE fiyat değişimi -0.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında AXiS ALiVE (AXIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ -29.72076399955.
Son 30 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ -8,572.2331255840.
Son 60 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ -6,424.0958147200.
Son 90 gün içerisinde, AXiS ALiVE / USD fiyat değişimi, $ -11,309.929570424283.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -29.72076399955-0.26%
30 Gün$ -8,572.2331255840-77.02%
60 Gün$ -6,424.0958147200-57.72%
90 Gün$ -11,309.929570424283-50.40%

AXiS ALiVE (AXIS) Fiyat Analizi

En güncel AXiS ALiVE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 10,899.75
$ 10,899.75$ 10,899.75

$ 11,972.42
$ 11,972.42$ 11,972.42

$ 55,332
$ 55,332$ 55,332

+0.32%

-0.26%

-13.21%

AXiS ALiVE (AXIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.24K
$ 73.24K$ 73.24K

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AXiS ALiVE (AXIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

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AXIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXIS / AUD
A$17,918.7848
1 AXIS / GBP
9,126.3376
1 AXIS / EUR
10,795.7896
1 AXIS / USD
$11,129.68
1 AXIS / MYR
RM50,083.56
1 AXIS / TRY
394,881.0464
1 AXIS / JPY
¥1,759,268.5176
1 AXIS / RUB
1,149,139.46
1 AXIS / INR
963,273.804
1 AXIS / IDR
Rp182,453,741.2992
1 AXIS / PHP
653,868.7
1 AXIS / EGP
￡E.561,492.356
1 AXIS / BRL
R$67,557.1576
1 AXIS / CAD
C$15,915.4424
1 AXIS / BDT
1,353,702.9784
1 AXIS / NGN
17,282,055.8072
1 AXIS / UAH
470,896.7608
1 AXIS / VES
Bs589,873.04
1 AXIS / PKR
Rs3,104,512.9392
1 AXIS / KZT
5,907,411.5504
1 AXIS / THB
฿386,645.0832
1 AXIS / TWD
NT$367,056.8464
1 AXIS / CHF
Fr10,128.0088
1 AXIS / HKD
HK$86,588.9104
1 AXIS / MAD
.د.م112,075.8776