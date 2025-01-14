b0rder1ess Fiyatı (B01)
Bugün için canlı b0rder1ess (B01) fiyatı, 0.237028 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. B01 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
b0rder1ess Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 728.33 USD
- Gün içindeki b0rder1ess fiyat değişimi +0.48%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, b0rder1ess / USD fiyat değişimi, $ +0.00112641.
Son 30 gün içerisinde, b0rder1ess / USD fiyat değişimi, $ -0.0197152779.
Son 60 gün içerisinde, b0rder1ess / USD fiyat değişimi, $ -0.0478484631.
Son 90 gün içerisinde, b0rder1ess / USD fiyat değişimi, $ -0.08389135281758904.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00112641
|+0.48%
|30 Gün
|$ -0.0197152779
|-8.31%
|60 Gün
|$ -0.0478484631
|-20.18%
|90 Gün
|$ -0.08389135281758904
|-26.14%
En güncel b0rder1ess fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+0.48%
-3.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
b0rder1ess is a community-driven ecosystem aiming to expand Web3 beyond existing boundaries. We offer a range of technological solutions and curated NFT collections with a focus on enhancing the stability and functionality of NFTs. At the heart of b0rder1ess is our innovative tech, crafted in b0rder1ess.1ab. This includes the Native Assurance Protocol (NAP), Avatar Standalone Identity (ASI) dApp, and Self-Organizing Communities (SOC) dApp. These cutting-edge solutions ensure liquidity, enhance user experience, and foster robust community involvement. Our NFT collection, created by b0rder1ess.studi0, is pivotal to our ecosystem. It empowers NFT owners to actively engage in governance, influencing the ecosystem's direction through decentralised decision-making. The driving force behind our ecosystem is the b01 native utility token. This token not only energises various products within our ecosystem but also adds value through unique assurance mechanisms.
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