Bugünkü Baby Base (BASE) fiyatı $ 0,00084316 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut BASE / USD dönüşüm oranı BASE başına $ 0,00084316 şeklindedir.

Baby Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.706,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M BASE şeklindedir. Son 24 saat içinde BASE, $ 0,00084267 (en düşük) ile $ 0,00084817 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,073142 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00052598 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Base (BASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,71K$ 17,71K $ 17,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,71K$ 17,71K $ 17,71K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Baby Base piyasa değeri $ 17,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASE arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,71K.