Baby Czhao Fiyatı (BABY CZHAO)
Bugün için canlı Baby Czhao (BABY CZHAO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 22.14K USD. BABY CZHAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Czhao Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 71.70 USD
- Gün içindeki Baby Czhao fiyat değişimi -0.01%
- Dolaşımdaki arz: 955.30M USD.
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Gün içerisinde, Baby Czhao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Czhao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Czhao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Czhao / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.01%
|30 Gün
|$ 0
|-2.87%
|60 Gün
|$ 0
|+2.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Czhao fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
-0.01%
-4.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Baby Czhao is a community-driven cryptocurrency aimed at revolutionizing decentralized finance (DeFi). The project focuses on empowering users through active participation, offering staking, yield farming, and governance features. With a deflationary token model, Baby Czhao rewards long-term holders while promoting transparency, security, and sustainable growth. Its goal is to create a thriving, decentralized ecosystem for financial freedom.
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