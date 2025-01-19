Baby Dragon Fiyatı (BABYDRAGON)
Bugün için canlı Baby Dragon (BABYDRAGON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BABYDRAGON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Dragon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.52 USD
- Gün içindeki Baby Dragon fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Baby Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+5.92%
|60 Gün
|$ 0
|+13.39%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Baby Dragon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dragon symbolizes strength, power, wealth and prosperity. Dragons are considered auspicious mascots.Dragons in legend are creatures of heaven and earth, with ultimate power, superior to all species.The person who owns the dragon will have a lot of power and money in life.With the desire to bring prosperity to the new year 2024, Baby Dragon wishes to help you achieve supremacy in the cryptocurrency market.With his power, Baby Dragon will carry out many big plans in many stages to gradually conquer the throne. In a short time, we will achieve many top trending on many major platforms. We believe that a fast and strong coverage campaign will bring many positive results. Besides, during the project development process, Baby Dragon will launch many products with practical applications for the community. Those joining at launch will have many unique perks as development progresses. We believe that the Baby Dragon will bring prosperity, fortune and luck to you in 2024.
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