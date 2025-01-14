Baby Goat Fiyatı (BABYGOAT)
Bugün için canlı Baby Goat (BABYGOAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 24.41K USD. BABYGOAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Goat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.37 USD
- Gün içindeki Baby Goat fiyat değişimi +4.09%
- Dolaşımdaki arz: 690.69B USD.
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Gün içerisinde, Baby Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Goat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.09%
|30 Gün
|$ 0
|+7.61%
|60 Gün
|$ 0
|+10.01%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Goat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.17%
+4.09%
+2.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!
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